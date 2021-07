A reestruturação da dívida de Luís Filipe Vieira negociada em 2017 resultou na assunção de riscos adicionais para o Novo Banco, de acordo com uma das propostas aprovadas de alteração ao relatório da comissão de inquérito aos atos de gestão do banco.

A proposta apresentada pelo PSD surgiu depois de auditoria da BDO pedida pelo Fundo de Resolução só ter sido enviada à comissão parlamentar de inquérito depois de ter terminado o prazo para a entrega das propostas, explicou Hugo Carneiro. A conclusão, aprovada por unanimidade, considera que com a constituição de um fundo que ficou a gerir os ativos imobiliários do ex-presidente do Benfica, o Novo Banco incorre na assunção de riscos adicionais. E alerta que as entradas de dinheiro que ocorreram neste fundo detido pelo banco, mas gerido por uma sociedade gestora com várias ligações ao devedor, poderão não ser suficientes.

Com base na auditoria da BDO, cujas principais conclusões o Observador divulgou já, o relatório irá assumir que “é pouco plausível que os projetos desenvolvidos possam ser financiados por outros bancos, ao contrario da ideia que transmitiu o gestor do fundo. Esta situação poderá levar a um aumento da exposição do Novo Banco ao universo dos negócios abrangidos por Luís Filipe Vieira, sob pena de desvalorização dos projetos”.

O relatório final irá também sinalizar que a escolha da sociedade gestora, a Capital Partners de Nuno Gaioso (ex-administrador do Benfica) pode implicar riscos reputacionais negativos, como refere a BDO.