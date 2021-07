A Rússia conquistou esta terça-feira a medalha de ouro na prova por equipas feminina de ginástica artística em Tóquio2020, um título que escapava há 29 anos e que quebra a hegemonia dos Estados Unidos, desfalcados da superestrela Simone Biles.

A representação russa, composta por Vladislava Urazova, Viktoriia Listunova, Angelina Melnikova e Liliia Akhaimova, totalizou 169,528 pontos, superando a dos Estados Unidos, segunda classificada, com 166,096, e da Grã-Bretanha, que conquistou a medalha de bronze, com 164,096.

A Rússia tinha vencido a prova pela última vez em 1992, em Barcelona, como Comunidade de Estados Independentes (CEI), e termina com o longo ‘reinado’ das norte-americanas, campeãs em Atenas2004, Pequim2008, Londres2012 e Rio2016, mas que hoje realizaram as três últimas rotações sem Biles, tetracampeã olímpica no Rio de Janeiro.

A equipa norte-americana de ginástica (USA Gymnastics) escreveu oficialmente sobre a saída de Simone Biles da competição de equipas, ainda que sem muitos detalhes.

Official statement: "Simone Biles has withdrawn from the team final competition due to a medical issue. She will be assessed daily to determine medical clearance for future competitions."

Thinking of you, Simone! pic.twitter.com/QA1GYHwWTv

— USA Gymnastics (@USAGym) July 27, 2021