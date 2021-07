Os boatos sobre continuam, mas Sarah Ferguson e o príncipe Andrew não confirmam nem desmentem a intenção de voltar a casar. Os dois membros da família real britânica estão divorciados há 25 anos, apesar de viverem juntos, e numa entrevista ao The Daily Telegraph, citada pelo jornal espanhol ABC, a Duquesa afirma que o casal está “muito bem” da forma como está.

“Tudo o que posso dizer é que nos sentimos muito bem da forma como estamos agora. Dizemos sempre que somos o casal divorciado mais feliz do mundo”, afirmou a duquesa. “Somos um pai e uma mãe que nos apoiamos mutuamente e acreditamos que a família é tudo. Estou orgulhosa do que fizemos juntos para criar as nossas filhas e mantermo-nos unidos. As nossas palavras-chave são comunicação, compromisso e compaixão”, acrescentou.

O Príncipe casou-se com Sarah Ferguson em julho de 1986 e o casal teve duas filhas: as princesas Beatriz e Eugenia de York. Mas passados cinco anos e meio veio a separação — um escândalo para a família real britânica — que foi alimentado com boatos sobre a amizade próxima que a duquesa mantinha com alguns homens, já nos seus últimos meses do casamento.