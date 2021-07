Sem ir ao chão nem torcer tornozelos, Lady Gaga usa saltos vertiginosos com mais de 20cm

A cantora está na cidade que nunca dorme para se preparar para os seus concertos com Tony Bennett no Radio City Music Hall a 3 e 5 de agosto. Já no domingo, divulgou no seu Instagram um modelito elegante, também todo ele preto, mas com apontamentos dourados. Lady Gaga vestia um longo vestido justo Alessandra Rich com um cinto metálico da mesma marca e uns Manolo Blahnik, tudo isto enquanto posa elegante no terraço da Big Apple.

Gaga tem-se apresentado ultimamente com um estilo mais clássico, que assenta que nem uma luva a um cenário mais virado para o jazz — inspirado talvez pelas suas próximas atuações com Bennett. É habitual a cantora adaptar o seu estilo ao momento que esteja a viver na sua vida, refere a Vogue, que lembra a altura em que Lady Gaga lançou o seu álbum mais country, “Joanne”, e acabou por se refletir na sua roupa, muito mais descontraída com gangas e chapéus de cowboy.

Atualmente, Gaga parece abraçar com toda a força o estilo e o glamour clássicos de Hollywood e não é só de agora. No início do mês, também durante uma estadia em Nova Iorque, a também performer e atriz apareceu com coordenados que marcavam a silhueta, talvez inspirada pela sua personagem Patrizia Reggiani, no filme House of Gucci, de Ridley Scott, a estrear no outono deste ano.