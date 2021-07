A variante delta já é “completamente dominante” em Portugal: 98,6% das amostras recolhidas e sequenciadas pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) neste momento são da variante originalmente identificada na Índia. A variante britânica (alfa), que era dominante antes do surgimento da delta, tornou-se assim residual a partir de junho: se representava 50% dos novos casos no final de maio, agora fica-se pelo 1%. Os dados foram avançados por João Paulo Gomes, investigador do INSA, durante a reuniaõ do Infarmed desta terça-feira.

Também a variante da África do Sul, formalmente designada como variante beta, eclipsou-se em Portugal. João Paulo Gomes confirmou que as autoridades de saúde não registaram nenhum caso provocado por essa variante nos últimos tempos, mas que foram detetados dois casos da variante lambda, que apareceu pela primeira vez do Peru. Quanto à variante gama (Manaus), ela tem uma “expressão residual”.

Segundo as autoridades de saúde, foi mesmo a variante delta a responsável pela quarta vaga de Covid-19 em Portugal, uma vez que, quando ela começa a crescer, foi acompanhada por aumento do número de casos. João Paulo Gomes avisa que o aparecimento de novas variantes é “expectável” num cenário crescente de imunidade populacional. As variantes vão “partilhando mutações” e “combinando” alterações para se adaptarem. A boa notícia é que as vacinas têm-se demonstrando eficazes, termina o investigador.