Em quatro anos, entre 1984 e 1988 e Los Angeles e Seul, Alexandre Yokochi alcançou um 7.º e um 9.º lugar em Jogos Olímpicos e tornou-se o primeiro português a nadar numa final olímpica. O que nem Yokochi, nem a natação portuguesa nem o próprio país sabiam era que, mais de 30 anos depois, o feito continuava a estar totalmente isolado. Ainda assim, esta quarta-feira, Ana Catarina Monteiro deu o primeiro passo rumo ao futuro: a nadadora portuguesa tornou-se a primeira a competir numa meia-final, onde acabou em 5.º, e terminou a participação nos 200 metros mariposa na 11.º posição, fora da final mas com o terceiro melhor resultado de sempre da natação nacional.

A atleta do Clube Fluvial Vilacondense sabia antecipadamente que iria qualificar-se para as meias-finais devido à desistência da húngara Katinka Hosszu, poupou-se na terceira e última eliminatória mas passou o apuramento com o 14.º melhor tempo. Na meia-final, onde nadou na pista 1, realizou uma segunda metade de prova abaixo do expectável e não conseguiu bater o recorde nacional, aquele que era o principal objetivo de Ana Catarina Monteiro, terminando com 2.09.82. Numa prova que foi ganha pela norte-americana Hali Flickinger, seguida de Regan Smith e Svetlana Chimrova, a atleta natural de Vila do Conde acabou no quinto lugar e à frente das representantes da Dinamarca, da Turquia e das Honduras.

Ana Catarina Monteiro teve então de esperar alguns instantes para perceber se alcançava o milagre, já que participou na primeira meia-final e teve de aguardar pelos tempos da segunda, mas acabou por conformar-se com um 11.º lugar geral que não garante uma presença na final mas assegura o terceiro melhor resultado olímpico de sempre da natação nacional, apenas atrás dos registos de Yokochi nos anos 80.