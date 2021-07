O Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira (CHUCB) vai dinamizar um conjunto de ações informativas que visam promover o aleitamento materno e, consequentemente, melhorar a saúde coletiva e garantir o bem-estar de mulheres e crianças, foi esta quarta-feira anunciado.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, esta unidade de saúde com sede na Covilhã, distrito de Castelo Branco, explica que a iniciativa decorre de 01 a 07 de agosto e que se enquadra na Semana Mundial do Aleitamento Materno.

“Num ano sobejamente marcado pelos desafios que a pandemia da covid-19 veio impor à comunidade global, garantir a sobrevivência, a saúde e o bem-estar de todos revela-se mais importante do que nunca. Nesse sentido, proteger o aleitamento materno, base da vida e fator promotor de sobrevivência, saúde, nutrição e segurança alimentar, tanto em situações normais, como em situações de crise, é o desígnio central da edição de 2021 e uma responsabilidade de todos, à qual o CHUCB não poderia deixar de estar associado”, acrescenta.

Segundo refere, as ações de informação e esclarecimento serão promovidas pela equipa de Enfermagem do Serviço de Obstetrícia e Ginecologia do CHUCB com o objetivo de alertar a comunidade e as instituições para a real importância de proteger e apoiar o aleitamento materno.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Entre as ações programadas estão a apresentação ‘online’ desta iniciativa e a transmissão do filme “Estratégias de Suporte ao Aleitamento Materno no CHUCB”, que decorrem via Facebook institucional, no dia 02 de agosto às 10:30.

Estão igualmente previstas a distribuição/difusão de materiais gráficos e multimédia alusivos ao aleitamento materno, no Hospital Pêro da Covilhã e no Hospital do Fundão e a realização da exposição de um mural de fotografias alusivas ao tema, nos átrios daqueles dois hospitais.

Para o dia 04 de agosto está agendado um “webinar” com o tema: “Amamentação e Vinculação”, com transmissão pública, no Facebook do CHUCB às 11:00.

O CHUCB tem sede na Covilhã, distrito de Castelo Branco, e integra o Hospital Pêro da Covilhã e o Hospital do Fundão, abrangendo ainda a área do concelho de Belmonte.