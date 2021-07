Derrota no andebol, desilusão no ciclismo, mas canoagem faz sorrir Portugal. O quinto dia dos portugueses nos Jogos Olímpicos

O quinto dia dos Jogos Olímpicos pode não ter corrido de feição a Portugal, com uma derrota no andebol e com João Almeida e Nélson Oliveira a não conseguirem arrecadar qualquer medalha. Mas a participação portuguesa também ficou marcado pelo terceiro melhor resultado de sempre nos 200 metros mariposa, alcançado por Ana Catarina Monteiro, e por uma esperança na canoagem.

No andebol, a seleção portuguesa defrontou a Suécia, vice-campeã do mundo, e perdeu pela margem mínima: 29×28. Portugal teve um arranque de jogo bem conseguido e chegou rapidamente ao 3-0, mas deixou empatar-se antes do intervalo (14×14). A segunda parte do encontro acabou por evidenciar a superioridade da equipa escandinava que, com esta vitória, se apurou para os quartos de final. Portugal ainda não está eliminado e pode sonhar em passar para a próxima fase da competição. Para isso, seria importante triunfar frente à Dinamarca (que também já está qualificada) na sexta-feira.