Pelo menos duas pessoas morreram e várias ficaram feridas após um acidente com produtos químicos numa fábrica no Texas, nos Estados Unidos, de acordo com a CNN. Na origem do incidente está uma fuga de ácido acético, utilizado para produzir vinagre.

Além das duas vítimas mortais, segundo a declarações da porta-voz dos bombeiros do Condado de Harris, Rachel K. Neutzler, há duas pessoas em estado crítico. No local, foram assistidas 35 pessoas, tendo cinco apresentado sintomas mais graves, tendo por isso sido levadas para o hospital. Quatro pessoas sofreram queimaduras na sequência do acidente.

O incidente ocorreu numa fábrica da LyondellBasel em La Porte, no Texas, embora não tenha sido especificado o que levou à fuga do ácido acético. A fuga já foi travada, estando a decorrer no local os trabalhos de limpeza.

The leak has been isolated, and air monitoring at the facility perimeter indicates no offsite impact. There is no shelter in place or other protective actions being recommended at this time. Emergency officials are working to gather information on potential injuries. — @hcfmo (@hcfmo) July 28, 2021

Numa publicação na rede social Twitter, os bombeiros locais referiram que, após monitorização do ar, concluíram que não há motivos para alarme, não tendo sido emitidos avisos para a população que reside perto da fábrica.

O incidente está a ser investigado, mas as autoridades sublinharam que não houve explosão ou incêndio no interior da fábrica.