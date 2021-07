Enviado especial do Observador, em Tóquio

É certo que os EUA têm um capacidade com tanto de natural como de invulgar para criar referências nas mais diversas modalidades. Em Tóquio não é exceção, com Noah Lyles nos 200 metros a estar guardada como a carta a ser lançada na parte final da competição quando começar o atletismo. No entanto, existiam três grandes bastiões nesta comitiva de centenas de atletas que se deslocou ao Japão. E todos eles têm caído, um após o outro, com um especial enfoque para o que se passou esta manhã no Tokyo Aquatics Centre e que deixou a equipa em choque.

Depois da derrota frente à australiana Ariane Titmus na aguardada final dos 400 metros livres, Katie Ledecky surgia projetada para uma redenção dos 200 livres, onde iria ter novo duelo com o Diabo da Tasmânia. E até havia um ligeiro favoritismo, nunca esquecendo que, até Tóquio, a americana tinha sofrido apenas um desaire em oito anos, nos Mundiais de 2019 (400 metros livres). No final, Ledecky perdeu. Mais do que isso, Ledecky não foi sequer ao pódio da distância, terminando a corrida decisiva num inesperado quinto lugar.

Em atualização