Rogério Samora deu entrada a 20 de julho na Unidade de Cuidados Intensivos Cardíacos do Hospital Amadora Sintra depois de se ter sentido mal durante as gravações da novela “Amor, Amor” — teve uma paragem cardiorrespiratória. Internado há mais de uma semana, “a situação é muito grave”, confirma fonte hospital, sobre o estado do ator.

O ator de 62 anos permanece em coma e está ao cuidado de uma equipa multidisciplinar. O prognóstico, à semelhança do que foi relatado no próprio dia em que Samora se sentiu mal, mantém-se “reservado”.

Rogério Samora foi assistido no local das gravações da novela e deu entrada no hospital pelas 11h30. À data do sucedido, a SIC e a SP Televisão emitiram um curto comunicado, esclarecendo estarem a acompanhar “a situação”. “Todos os seus colegas e elencos desejam as rápidas melhoras do Rogério Samora.”

O ator participa na novela “Amor Amor”, exibida desde janeiro de 2021 e que já vai na segunda temporada, onde interpreta a personagem Cajó.

Foi também durante as gravações de uma novela — “A Serra” — que Maria João Abreu sofreu de um aneurisma cerebral, a 30 de abril de 2021. Quase duas semanas depois, a atriz haveria de morrer. Tinha 57 anos.