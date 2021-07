Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais e adversário de Rui Rio nas últimas eleições internas, criticou o líder do PSD por ter dito, entre outras coisas, que era um “pormenor” o facto de os deputados sociais-democratas terem ajudado a aprovar o relatório da comissão de inquérito do Novo Banco que descreve como “fraude política” a resolução do antigo BES — processo que foi conduzido precisamente pelo Governo de Pedro Passos Coelho.

Nas redes sociais, Pinto Luz foi particularmente duro nos termos que usou. “Dr. Rio houve tanta fraude política nos governos PS!! O PSD votar a favor de um relatório que acusa a gestão do governo de PSD de fraude política e depois considerar um pormenor, será um pouco esquizofrénico, não? Saber quem é o adversário e fazer oposição é que não são pormenores!”, escreve o social-democrata.

Dr. Rio houve tanta fraude política nos governos PS!!O PSD votar a favor de um relatório que acusa a gestão do governo… Posted by Miguel Pinto Luz on Wednesday, July 28, 2021

Esta quarta-feira, Rio fez questão de defender a posição do partido. À saída da audiência com o Presidente da República, o líder social-democrata garantiu que não se revê naquela passagem concreta do relatório, mas que não seria aquele “pormenor” — palavras do próprio — a motivar o chumbo de um relatório que está “bem feito”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Não há fraude política nenhuma, não subscrevemos essa conclusão. O PSD não nega que tenha havido problemas com resolução, mas o próprio relatório diz que é o menor mal dos males”, salvaguardou Rio, antes de acrescentar:

“Tirando esse aspeto, no qual não concordamos na plenitude, especialmente com essa adjetivação, está bem feito. Se o PSD votasse contra apenas porque não concorda com um pormenor, nunca havia relatório nenhum. Há sempre coisas de que não gostamos.”