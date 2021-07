O Semi, o camião da Tesla, foi novamente adiado. Agora para 2022, mas sem um mês em concreto. O fabricante norte-americano não explicou os motivos para mais este atraso, mas tudo aponta para a falta das células 4680, os acumuladores cilíndricos de maiores dimensões que oferecem igualmente maior densidade energética, menos peso e um preço inferior. E se os Model S e X Plaid+ já foram suspensos por sua causa, não deverá igualmente arrancar a produção da Cybertruck e do Semi sem que as baterias mais recentes da marca norte-americana estejam finalmente disponíveis.

O Semi foi inicialmente revelado em 2017, prometendo uma autonomia de 1000 km e um peso similar a um camião Classe 8 a gasóleo, mas tem vindo a derrapar continuamente o prazo de entrega. Isto apesar de a Gigafactory do Texas estar praticamente terminada e a poucos meses de começar a operar.

Mas sem as células 4680, o Semi teria de transportar demasiado peso em acumuladores para assegurar a anunciada autonomia, o que limitaria o seu potencial enquanto veículo de carga.

Durante a apresentação dos resultados financeiros do 2º trimestre, Elon Musk admitiu que há “constrangimentos no fornecimento de células”, pelo que foi decidido “atrasar o programa do Semi para 2022″.