Sydney sem capacidade para analisar tantos testes de diagnóstico. Região continua em confinamento

Os laboratórios de Sydney não estão a conseguir dar resposta à quantidade de testes de diagnóstico para processar e milhares de amostras foram enviadas para outros estados para análise.

Nos vários estados as autoridades tentam controlar os surtos. Em Sydney, um bloco de 50 apartamentos foi colocado em cerca sanitária depois de serem detetados seis casos entre os residentes. As infeções estarão relacionadas com um funeral ao qual assistiram 50 pessoas, das quais pelo menos 28 estão infetadas.

Esta quarta-feira, a Austrália registou 206 novos casos de infeção com SARS-CoV-2 e uma morte com Covid-19. Desde o início da pandemia regsitaram-se mais de 33 mil casos e cerca de 920 mortes.