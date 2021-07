A seleção de râguebi das Ilhas Fiji renovou esta quarta-feira o título masculino de sevens, ao vencer a “vizinha” Nova Zelândia, por 27-12, na final dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

Num confronto entre seleções da Oceânia, os fijianos estiveram sempre em vantagem no marcador, conseguido ensaios por Jiuta Wainiqolo, Meli Derenalagi, Sireli Maqala e Asaeli Tuivuaka.

Pelos “all blacks”, que conquistaram a primeira medalha na modalidade a nível masculino, conseguiram ensaios Scott Curry e Sione Molia.

As Ilhas Fiji conseguiram assim a sua segunda medalha olímpica da história, ambas de ouro e ambas no râguebi de sete, modalidade que entrou no programa olímpico em 2016.

Na luta pela medalha de bronze, a Argentina derrotou a Grã-Bretanha, medalha de prata no Rio2016, por 17-12.