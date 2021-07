É “uma oportunidade” ou “traz pouco a nível prático”? O que dizem os quatro restaurantes que são novas Lojas com História

António conta que há mais de 25 anos que o negócio está em família, depois de ter passado por várias mãos e que “estão todos muito orgulhosos” de poderem agora dizer que são Loja com História.

“Vem sempre em boa hora, a gente também se candidatou há pouco tempo e há sempre burocracias a resolver, mas é sempre bem-vindo”, conta o filho do dono. “Como cliente, acho interessante as pessoas olharem para os roteiros e saberem onde estão as casas antigas e esta é uma das mais antigas de Lisboa. Se o cliente for procurar vai perceber isso e estamos com esperança que possa ajudar no negócio”.

Negócio esse que levou um arrombo no último ano causado pela pandemia — dos 15 trabalhadores restam apenas seis, “os que conseguimos ter por agora”, confessa. “A clientela baixou imenso, é muito difícil, infelizmente não está fácil”.

António tem esperança que o galardão recente possa trazer mais pessoas a provar famoso bacalhau à minhota da casa, ou até mesmo a sucumbir aos pratos do dia mais em conta onde vai havendo cozido à portuguesa e arroz de cabidela. “Pode ser que a distinção nos ajude de alguma forma, temos esperança, temos de a ter”.

O Acaso é um caso mais recente, diga-se. Miguel, Guilherme e Marta são os três sócios responsáveis pelo espaço que data dos anos 1920 e que abriu um mês antes do primeiro confinamento. A candidatura ao programa deveu-se sobretudo à preservação do espaço que, para os três, é “histórico e uma coisa muito antiga que tem de ser preservada”, diz Marta. Dantes funcionava ali uma tasca e depois um refeitório conhecido da cidade, os azulejos e o mármore são intocáveis, e a decoração remonta ao antigamente e ao universo das avós dos três sócios que lutam há um ano para continuar com o projeto.