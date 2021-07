A turbina de marés mais potente do mundo, a O2, foi instalada em Orkney, arquipélago escocês, e começou, na passada quarta-feira, a produzir energia limpa através da força do mar. Esta criação da empresa Orbital Marine Power está projetada para funcionar durante os próximos 15 anos.

A turbina encontra-se conectada a outros dispositivos no Centro Europeu de Energia Marinha (EMEC), através de um cabo submarino. Esta junção tem como objetivo ligar a unidade do mar à unidade em terra, gerando energia para as comunidades que vivem no arquipélago.

Com 74 metros de comprimento, a O2 está ancorada a 35 metros de profundidade, numa região onde a velocidade das marés pode atingir os três metros por segundo (3m/s), permitindo gerar e distribuir energia suficiente para 2.000 casas por ano.

A tecnologia inovadora desta turbina faz com que não permita desperdícios de energia. As duas hélices que bombeiam a água podem rodar para ambos os lados e acompanham sempre o movimento das marés, nunca estando totalmente paradas.

Para além disto, a força das marés é previsível, ao contrário do que se passa com outras energias renováveis, nomeadamente as eólicas — porque é impossível prever a força do vento. Isto traduz-se em desperdícios de energia ainda menores.

A parte mais perigosa para os trabalhadores na instalação deste dispositivo foi força das correntes marítimas, que nesta zona, podem atingir forças recorde. Contudo, pela previsibilidade do mar, os investigadores conseguiram prever os momentos em que as marés estavam mais fortes ou mais fracas, o que facilitou o processo.

A Orbital Marine Power espera que a força das marés possa vir a desempenhar um papel no futuro da descarbonização do Reino Unido e que este comece, espera-se com esta máquina.