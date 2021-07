Estão abertas as candidaturas para a sétima edição dos prémios PlayStation Talents, uma iniciativa da PlayStation Portugal que premeia novos projetos de videojogos feitos no país. O vencedor pode ganhar 10 mil euros e ver o seu jogo publicado na plataforma digital de jogos da empresa, a PlayStation Network.

[Abaixo, o vídeo de apresentação da sétima edição dos PlayStation Talents]

À semelhança de anos anteriores, podem concorrer a este concurso “pequenos estúdios, estudantes universitários, jovens programadores e empresas portuguesas que tenham faturado menos de cem mil euros em 2020”, informa a PlayStation em comunicado. Todos os candidatos devem apresentar uma equipa de projeto composta por, pelo menos, três perfis: designer de jogos, programador e artista. As candidaturas estão abertas até Às 23h59 de 30 de setembro e, “durante o mês de outubro” são revelados os resultados.

Os prémios PlayStation Talents começaram em Portugal em 2015. Desde então, já se candidataram mais de 300 projetos. O jogo vencedor da primeira edição, Strikers Edge, da Fun Punch Games, foi lançado em janeiro de 2018 para a PS4 e PC.

Também à semelhança de outros anos, há outras categorias além do prémio de melhor jogo, como “Jogo mais Inovador”, “Melhor Jogo Infantil” e “Melhor Jogo de Competição Online”, ou “categorias especiais”, como o “Games for Good”, atribuído em parceria com o evento criado e organizado pelo IADE que pretende distinguir a responsabilidade social nos videojogos.