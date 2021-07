Os vizinhos ainda tentaram avisar os donos, mas nada feito. Com os telemóveis registaram o momento em que uma casa de férias com dois andares caiu na quinta-feira pela falésia para o mar na província de Buenos Aires, na Argentina. Não havia ninguém dentro quando a casa cedeu devido à força da ondulação e subida do nível de água, acabando por se desfazer sobre as rochas, como mostram as imagens partilhadas no YouTube.

“Momento muito triste que acabamos de viver. A bela casa na praia em Mar del Tuyú desabou há momentos. Não temos palavra a acrescentar ”, lê-se no texto que acompanha as imagens publicadas.

Os vizinhos já tinham alertado os proprietários sobre a deterioração das fundações da casa que foram provocadas pelas ondas, no entanto os proprietários não tiveram tempo de retirar nada de dentro, de acordo com o jornal página12,

A região está sob alerta meteorológico devido às previsões de vento, chuvas fortes e risco de subida do nível de água do mar.