A circulação na linha amarela do Metro de Lisboa esteve condicionada desde as 8h45 desta quinta-feira, devido a incidente com passageiro, no entanto já se encontra a funcionar normalmente.

Foi registada uma vítima, adiantou ao Observador Fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, que no entanto disse ainda não ter informação sobre as circunstâncias do incidente.

À porta da estação estavam uma ambulância, um carro dos bombeiros e outro do INEM.