A Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM Douro) criou o Passaporte Douro para promover turisticamente os 19 concelhos que a compõem e mostrar um território “que se destaca pela sua diversidade”, disse esta quinta-feira à Lusa o vice-presidente.

“Este é um trabalho em comunidade e um esforço que a CIM Douro fez para olhar para um território que já por si é atrativo, o Douro, e dar-lhe algo mais, algo maior, que é a quase obrigatoriedade de conhecer território a território esta região“, destacou o vice-presidente da CIM Douro, Nuno Gonçalves.

O também presidente da Câmara de Torre de Moncorvo lembrou que, com um total de 19 municípios distribuídos pelos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda e Viseu, a CIM Douro permite dar uma “diversidade” de oferta turística.

“Há várias oportunidades para visitar não só o Douro Vinhateiro, mas também locais conhecidos pela amêndoa, castanha, espumante ou azeite. O que nos une é este rio, que apesar de separar margens une-nos enquanto património”, sublinhou, reforçando a “oportunidade de conhecer também o património arquitetónico, histórico, gastronómico que é de qualidade excecional”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Passaporte Douro, que terá o slogan “Descubra e viva uma experiência única!”, foi esta quinta-feira apresentado no Museu do Douro, no Peso da Régua, cerimónia que contou com a presença do presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), Gilberto Igrejas, e o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, parceiros do projeto.

Os visitantes podem obter nas lojas interativas de turismo dos 19 municípios o Passaporte Douro e iniciar a “viagem à descoberta” de 76 pontos de interesse nesta área geográfica de mais de quatro mil quilómetros quadrados que é a CIM Douro, explicou o organismo em comunicado.

“À passagem por cada um dos pontos de interesse, o turista carimba o Passaporte e quando completar a sua viagem pelo território da CIM Douro receberá um certificado de excelência e uma oferta exclusiva do Instituto do Vinho do Douro e Porto. Para auxiliar os visitantes, está disponível uma aplicação que contém vídeos promocionais dos pontos de interesse indicados por cada município”, pode ler-se.

Nuno Gonçalves salientou ainda que este projeto é “uma afirmação da região no seu todo” e uma “tentativa de captar um fluxo turístico que se inverteu” desde o litoral para o interior e que “já procura a marca Douro”.

Nós não queremos o turista de massas. Quem vem, vem para conhecer a região, os seus produtos endógenos e depois vai fazer o passa-palavra”, frisou.

Da CIM Douro fazem parte os concelhos de Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Murça, Penedono, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Coa e Vila Real.