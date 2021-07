A Autoridade da Concorrência acusa a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) e os grupos privados CUF, Trofa Saúde, Hospital Particular do Algarve, Lusíadas e Luz Saúde de estarem envolvidos num acordo ou prática concertada restritivos da concorrência na contratação de serviços de saúde hospitalares privados por parte dos subsistemas de saúde públicos ADSE e IASFA (sistema de saúde das Forças Armadas)”.

Em comunicado, a AdC afirma que, com base nas provas recolhidas, existe “uma probabilidade razoável de estas empresas virem a ser sancionadas por haverem coordenado entre si a estratégia e o posicionamento negocial a adotar no âmbito das negociações comerciais com a ADSE e o IASFA, através e com a participação conjunta da APHP, desde, pelo menos, 2014 e até, pelo menos, 2019”.

O objetivo desta prática concertada seria o de fixar preços e condições comerciais no quadro das negociações com a ADSE, para além da coordenação da suspensão ou da ameaça da denúncia das convenções com os sistemas de saúde públicos que servem milhares de beneficiários.

Os visados são os principais grupos privados de saúde em Portugal, bem como a associação que os representa que foram alvo de diligências de busca e apreensão em instalações das localizadas em Portimão, em Lisboa e no Porto em maio de 2019.