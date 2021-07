Em atualização

Um sismo de magnitude 8,2 foi sentido na península do Alaska, a oeste dos Estados Unidos, na noite de quarta-feira (7h15 de quinta-feira em Lisboa), noticiou a Reuters. Foi lançado um alerta de tsunami na região.

O Centro Nacional de Alertas de Tsunami, no Alaska, lançou o alerta de tsunami na zona sul da península e na costa do oceano Pacífico.

Thu Jul 29 07:33:22 UTC 2021 event picture pic.twitter.com/c6JL49fzRZ — NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) July 29, 2021

O Centro de Alertas de Tsunami do Pacífico (PTWS) tinha lançado alertas de tsunami para o estado norte-americano do Havai e para o território de Guam, mas concluiu, posteriormente, que já não haveria risco para Guam, nem para o Havai, conforme as atualizações divulgadas.

“Com base nos dados disponíveis, pode ter-se gerado um tsunami potencialmente destrutivo para as áreas costeiras, mesmo longe do epicentro”, tinha avisado o PTWS, numa nota dirigida ao estado norte-americano do Havai das 8h30 (hora de Lisboa). “Estamos à espera de mais dados sobre o nível do mar para determinar o nível de risco no Havai.” Os dados chegaram o risco foi descartado.

O risco para outras regiões não pertencentes aos Estados Unidos, como o Canadá, foi avaliado e descartado. “Com base nos dados disponíveis, o alerta de tsunami para este sismo passou. As leituras dos medidores do oceano profundo verificaram que não se espera um tsunami significativo para [estas regiões]”, refere uma nota do PTWS, emitida às 8h49 (de Lisboa).

O sismo ocorreu a uma profundidade de 35 quilómetros, segundo o instituto de investigação geológica dos Estados Unidos (USGS, United States Geological Survey).

O Alaska registou, só em 2021, mais de 25.000 sismos, segundo a Universidade do Alaska, em Fairbanks, através do Alaska Earthquake Center.