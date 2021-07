O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa enviou para o Tribunal Constitucional (TC) esta quinta-feira, 29, o artigo 6º da Carta dos Direitos Digitais para apreciação da constitucionalidade do polémico artigo 6º. A decisão foi comunicada numa nota emitida pela Presidência da República.

O Presidente da República decidiu submeter a fiscalização sucessiva de constitucionalidade, o disposto no artigo 6º da Lei nº 27/2021, de 17 de maio, que aprovou a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital”.

Na mesma nota lê-se ainda que o Tribunal Constitucional “traduz uma preocupação cada vez mais marcada e estrita relativamente à necessidade de maior densificação e determinabilidade de conceitos com reflexos em matéria de Direitos, Liberdades e Garantias”.

A Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, o diploma que consagra os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos no ciberespaço, entrou em vigor este mês, ainda que com falta de consenso sobre o artigo 6.º relativo à proteção contra a desinformação, que os partidos Iniciativa Liberal e CDS-PP quiseram revogar, propostas que o Parlamento chumbou.

No requerimento ao TC, Marcelo Rebelo de Sousa refere que se desenvolveu “um importante debate público sobre o conteúdo e modalidades de aplicação das aludidas disposições da Lei nº 27/2021, de 17 de maio, debate com reflexo na própria Assembleia da República, que aprovara esta Lei, por larguíssima maioria e sem votos contra, e também não tivesse sido até agora revogado – como chegou a estar proposto – ou alterado, o conteúdo do artigo 6º, que tinha gerado boa parte da controvérsia havida naquele debate”.

O polémico artigo refere que o Estado “assegura o cumprimento em Portugal do Plano Europeu de Ação contra a Desinformação, por forma a proteger a sociedade contra pessoas singulares ou coletivas, de jure ou de facto, que produzam, reproduzam ou difundam narrativa considerada desinformação“. E, nesse sentido, o “Estado apoia a criação de estruturas de verificação de factos por órgãos de comunicação social devidamente registados e incentiva a atribuição de selos de qualidade por entidades fidedignas dotadas do estatuto de utilidade pública”.

O artigo em causa refere também que “todos têm o direito de apresentar e ver apreciadas pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) queixas contra as entidades que pratiquem” desinformação.

Marcelo, que foi esta quarta-feira convidado especial do programa Circulatura do Quadrado (TVI24/TSF), já tinha dado a entender esta decisão, respondendo ao repto de Pacheco Pereira dizendo estar “inclinado” a enviar carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital para o Tribunal Constitucional.