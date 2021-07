Depois de Nuno Melo e Telmo Correia, Adolfo Mesquita Nunes. O antigo vice-presidente de Assunção Cristas criticou publicamente a decisão de Francisco Rodrigues dos Santos de excluir João Gonçalves Pereira, líder da distrital e vereador em Lisboa, da coligação que vai tentar derrotar Fernando Medina.

Nas redes sociais, Mesquita Nunes voltou a repetir as acusações de saneamento. “Num partido que valoriza o trabalho, veta-se quem trabalhou e deu a cara pelo CDS em Lisboa. O Carlos Moedas, que é um excelente candidato, merecia mais: merecia que o CDS não tivesse saneado alguns dos seus melhores, dos que mais conhecem o terreno, dos que mais trabalharam por Lisboa”, escreve o democrata-cristão.

Num partido que valoriza o mérito, veta-se um nome essencial para o papel que o CDS tem hoje em Lisboa: o Vereador que… Posted by Adolfo Mesquita Nunes on Thursday, July 29, 2021

Ainda em março, os críticos da atual direção do CDS chegaram a acusar Rodrigues dos Santos de estar a liderar uma “tentativa de purga e saneamento político”. Adolfo Mesquita Nunes, que chegou a desafiar abertamente Francisco Rodrigues dos Santos em Conselho Nacional, foi, na altura, um dos mais vocais nessas críticas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na reunião da Comissão Política Nacional do partido, que decorreu na noite de terça-feira, Nuno Melo apontou duras críticas à direção do partido, lamentando a forma como abdicou de maior representatividade na coligação com Carlos Moedas e como acabou por deixar cair Assunção Cristas e João Gonçalves Pereira.

O eurodeputado, que se afigura como o mais provável adversário de Francisco Rodrigues dos Santos nas próximas eleições internas do partido, acabou mesmo por votar contra a direção nacional na escolha da lista para Lisboa — tal como Telmo Correia, líder parlamentar do partido.

Na opinião de Melo, Assunção Cristas e João Gonçalves Pereira, líder da distrital de Lisboa, atual vereador e agora excluído desta corrida, deviam ter merecido mais “respeito” por parte da direção do partido. A exclusão dos dois é, para o eurodeputado, um sinal inequívoco de que a atual direção está mais preocupada em fazer purgas internas do que em unir o partido.

Para Melo, toda a estratégia foi errada. Na sua intervenção, o eurodeputado recordou que o CDS trocou quatro vereadores por apenas dois, foi incapaz de convencer Assunção Cristas a assumir nova candidatura — Melo chegou mesmo a dizer que a atual direção maltratou a anterior presidente do partido — e afastou Gonçalves Pereira, “um dos principais artífices da vitória de há quatro anos”.

“Foi deitado borda fora, substituído pelo Filipe Anacoreta Correia que no que tem que ver com Lisboa e nesta matéria obviamente não se lhe compara”, criticou Melo.

A exclusão de Gonçalves Pereira é, assumidamente, uma escolha da própria direção. Tal como já tinha antecipado Rodrigues dos Santos, a escolha explica-se facilmente: era preciso renovar as listas e as escolhas do partido; e só fazia sentido escolher alguém que se revisse na estratégia do CDS e de Carlos Moedas para a corrida à capital.

Para a direção do partido, Gonçalves Pereira não se revia nessa estratégia — foi lembrando na reunião do partido que o democrata-cristão chegou mesmo a defender que o CDS devia liderar a coligação, apostar em Assunção Cristas ou ir a votos sozinho — e, como tal, não devia ter lugar como número dois de Moedas. O assunto estava e está arrumado.