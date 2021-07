A Fase 3 do Governo

Sem data definida, quando pelo menos 85% da população estiver completamente vacinada

Discotecas com certificado digital ou teste negativo.

Restaurantes sem limite máximo de pessoas por grupo.

Fim dos limites de lotação.

O Nível 3 dos especialistas

70% a 85% da população totalmente vacinada

O número de clientes que se podem juntar numa mesma mesa aumenta para oito e deixa de haver limite de clientes por mesa nos serviços de esplanada.

Nos eventos de grande dimensão em espaços interiores, incluindo casamentos e batizados, deixa de haver restrições em termos de capacidade máxima, mas as quatro regrais principais devem continuar a ser seguidas.

Os eventos de grande dimensão no exterior, mas sem delimitação de espaço, passam a cumprir apenas as quatro regras gerais.

O Nível 4 dos especialistas

Mais de 85% da população totalmente vacinada

Todas as medidas são levantadas e deixam de estar implementadas quaisquer restrições, inclusivamente a utilização de máscara, a manutenção do teletrabalho e o desfasamento de horários em contexto laboral.

Conclusão:

A fase 3 do Governo começa com 85% de população vacinada, o nível em que começa o nível 4 dos especialistas. Em traços gerais, o que António Costa faz é passar uma esponja por cima do que os peritos propunham para a fase em que 70% a 85% da população estaria totalmente vacinada e junta tudo, no terceiro e derradeiro capítulo do programa de libertação. Se a pandemia assim o permitir, claro, e não for preciso inverter a marcha.

No entanto, não fala do teletrabalho nem do desfasamento de horários em contexto laboral.