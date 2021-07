Há uma nova fusão no mercado livreiro português. A Penguim Random House — que detém editoras como a Companhia das Letras, a Alfaguara e a Objetiva, entre outras — fundiu-se com o Grupo 20|20 Editora, detentor da Cavalo de Ferro, Elsinore e Fábula, entre outras chancelas. Da fusão resultou uma empresa nova, que se chamará Penguin Random House Grupo Editorial Portugal.

A informação é adiantada em comunicado enviado à imprensa, que confirma que as chancelas editoriais dos dois grupos vão ficar agrupadas numa única empresa. Este novo grupo editorial deterá um catálogo de 4.000 títulos, devendo publicar “650 novos títulos por ano”, refere o comunicado.

Ao ritmo de 650 novos títulos por ano, o grupo manterá a identidade e a vocação editorial de cada uma das suas chancelas e continuará a publicar originais e traduções em português de obras de ficção e não-ficção para crianças, jovens leitores e adultos nos mais variados formatos em papel, assim como em suporte digital, tanto em ebook como em audiolivro”, informa o comunicado.

As chancelas dos dois grupos do setor do livro que agora se fundem publicaram já em Portugal obras de autores nacionais como Afonso Cruz, João Tordo, Tatiana Salem Levy e Paulo Moura e de autores internacionais como Raduan Nassar e Chico Buarque (ambos vencedores do Prémio Camões), Olga Tokarczuk, Svetlana Alexievich, Knut Hamsun e Halldor Laxness (todos eles vencedores do Prémio Nobel) e Bernardine Evaristo, Michelle Obama, Ali Smith, Julio Cortázar, Dino Buzzatti, Michel Houellebecq, Leïla Slimani, Colson Whitehead e Javier Marías, por exemplo.

O comunicado indica que a nova empresa — a Penguim Random House Grupo Editorial Portugal — incluirá, além das chancelas editoriais, a agência de eventos, formação e consultoria The Book Company e a agência de representação de autores Bookoffice.

A PRHGE deterá 85% desta nova empresa que resultará da fusão e o fundador do grupo 20|20 Editora, Manuel de Freitas, ficará com os restantes 15%, sendo também o diretor-geral da nova empresa em Portugal e reportando a Patxi Beascoa — diretor comercial da PRHGE e responsável pela divisão portuguesa do grupo. A direção editorial do novo grupo ficará a cargo de Clara Capitão, que terá Ana Afonso como diretora editorial adjunta.

Até aqui, o grupo 20|20 Editora, fundado em 2019, tinha três divisões — comercial, literária e escolar —, agregando ainda uma unidade de logística e distribuição e as agências The Book Company e Bookoffice. Já a Penguin Random House Grupo Editorial chegou a Portugal em 2014, na sequência da aquisição a nível ibérico da editora Santillana, que operava em Portugal desde 2008 sob o nome de Editora Objectiva.

No comunicado, Patxi Beascoa, que será o administrador-delegado neste novo grupo PRHGE Portugal, é citado dizendo que o objetivo da fusão é construir “um grupo editorial e cultural de referência absoluta no país” e que “o grande conhecimento do mercado português que ambas as empresas agora reúnem será complementado com o melhor know-how da PRHGE a nível mundial, o que certamente contribuirá para esta nova e excitante etapa conjunta em Portugal”.