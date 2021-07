Das 23 páginas que compõem a apresentação em que António Costa se apoiou na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, oito estavam ocupadas por matrizes, gráficos de linhas e diagramas de barras para justificar a decisão anunciada esta quinta-feira: Portugal continua com uma incidência e com um R(t) muito acima das linhas vermelhas originalmente impostas pelo Governo, mas está melhor do que reflete a matriz e pronto para entrar numa nova fase de desconfinamento.

Metade desses gráficos tinham por objetivo comparar a quarta vaga de Covid-19 em Portugal com aquela que o país viveu anteriormente, entre 27 de dezembro e 5 de abril. E a conclusão é que as duas ondas são, na verdade, incomparáveis: não houve tantos casos, nem tantos internamentos ou mortes. Estas boas notícias, aliadas ao ritmo de vacinação em Portugal — acima da média europeia, como o Governo realça num dos diagramas — dão luz verde ao Executivo para pegar em alguns dos conselhos dos especialistas e implementá-los no país.

Situação epidemiológica está cada vez melhor

A matriz de risco continua a mostrar Portugal na região vermelha do mapa, muito longe do quadrante em que estava quando o país entrou no processo de desconfinamento em março. No entanto, o trajeto que as atualizações das autoridades de saúde têm percorrido ao longo da matriz sinaliza ao Governo que a situação epidemiológica está a estabilizar e a evoluir para um cenário mais positivo.