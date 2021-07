Gregorio Paltrinieri dominou desde o primeiro instante. O italiano, campeão do mundo dos 800 metros livres, entrou na água com o objetivo de conquistar a medalha de ouro no regresso da distância aos Jogos Olímpicos. Nos últimos 100 metros, cedeu. E Robert Finke, que até então estava a passar despercebido dentro do anonimato de quem ainda não tem grandes títulos na carreira, acelerou até ser o primeiro a tocar na parede.

O nadador norte-americano de apenas 21 anos, que para os amigos é apenas Bobby, conquistou uma medalha de ouro na estreia em Jogos Olímpicos e apresentou-se ao mundo — numa surpresa que só não é a maior da natação em Tóquio porque Ahmed Hafnaoui, o tunisino de 18 anos, ganhou nos 400 metros livres. Apesar de ter entrado na final apenas com o 23.º melhor tempo das eliminatórias, Finke foi mais forte do que Paltrinieri, que ficou com a medalha de prata, foi mais forte do que Romanchuk, que ficou com o bronze, e deixou uma candidatura à prova de 1.500 metros livres, onde também vai competir.

What a finish!#USA's Robert Finke strikes late to win gold in the men's 800m freestyle on its return to the Olympics after more than a century.@fina1908 #Swimming @TeamUSA pic.twitter.com/t72OdwfNQ3 — Olympics (@Olympics) July 29, 2021

Nascido em Tampa, na Flórida, dificilmente Robert Finke não seria nadador profissional. A mãe, Jeanne, nadou pela Ball State University, no Indiana; o pai, Joe, foi treinador do clube St. Petersburg Aquatics, na Flórida; a irmã mais velha, Autumn, nadou pela University of Florida; e a outra irmã mais velha, Ariel, nadou pela Florida State University. Para além de representar o clube onde o pai era treinador, Robert seguiu o caminho da irmã Autumn e foi através da University of Florida que chegou aos trials norte-americanos, onde assegurou o apuramento olímpico para os 800 e os 1.500 metros livres.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Atleta fundista, especialista nas distâncias mais longas, Robert Finke faz sete a oito quilómetros por treino — sendo que praticamente todos os nadadores de alta competição fazem dois treinos por dia, ou seja, o norte-americano nada entre 14 a 16 quilómetros diários. Em maio de 2019, falhou os Mundiais Universitários devido a um acidente de mota que o deixou com um pulso partido e uma concussão grave. Cerca de dois anos depois, em abril de 2021 e numa entrevista ao jornal local Tampa Bay Times, foi questionado sobre os objetivos que tinha a curto prazo. Finke, naturalmente, disse que só queria competir nos Jogos Olímpicos. Mas Finke competiu, surpreendeu e ganhou.