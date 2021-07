Em atualização

Rui Costa dá esta quinta-feira uma entrevista à TVI, a primeira desde que assumiu a presidência do Benfica, depois de Luís Filipe Vieira ter sido constituído arguido no processo Cartão Vermelho.

Um dos mais queridos números 10 do Estádio da Luz, Rui Costa chega à liderança do clube num momento muito sensível dos encarnados. Não só pela questão Vieira, ainda sem fim à vista, mas também porque, a nível do futebol, há coisas a resolver no imediato: o Benfica prepara a eliminatória frente ao Spartak Moscovo (treinador por Rui Vitória), da 3.ª pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões

Rui Costa entrou na estrutura da Luz depois de terminar a carreira, em 2008, e já assumiu cargos como diretor desportivo, administrador da SAD e vice-presidente do clube.

Questionado sobre Luís Filipe Vieira, respondeu: “Fiquei perplexo, assim como qualquer pessoa que lidasse com ele ou qualquer benfiquista. Jamais poderia sonhar que quando acordei para trabalhar no Benfica Cmpus o dia acabasse como acabou. Como compreende, foi uma emoção dramática quando nós soubemos o que se estava a passar. Quando soubemos da detenção do presidente, desde os jogadores aos funcionários, foi um abalo.”

“Até hoje não é acusado e, quer para ele, quer para o Benfica, esperamos que não passe disto. Foi um choque para todos nós. Não só Luís Filipe Vieira enquanto pessoa, mas também enquanto presidente do Benfica. O desagrado era enorme. Custou até a aceitar os primeiros dias a todos os que ali trabalham a aceitar o sucedido”, acrescentou.

Sobre as eleições, Rui Costa não quer para já falar nisso, porque está “focado” no dia a dia do clube e em trazer “estabilidade”, mas garante que a ficar na presidência, será por vontade dos sócios: “Jamais neste clube eu aceitaria ser príncipe herdeiro, será por exclusiva vontade dos benfiquistas”.