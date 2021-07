Jorge Fonseca venceu o canadiano Shady Elnahas e conquistou a medalha de bronze na categoria de -100kg de judo nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O atleta do Sporting Clube de Portugal trouxe a primeira medalha para Portugal. Siga aqui as reações.

Do Sporting chegou, aliás, uma das primeiras reações ao resultado do atleta português. O clube congratulou Jorge Fonseca numa publicação através do Twitter:

Jorge Fonseca conquista o ????ℝ????ℕℤ???? ???? O nosso Leão conseguiu a primeira medalha para Portugal ???????? nos Jogos Olímpicos #Tokyo2020 ????#EuSouOlímpico pic.twitter.com/4kmw75uoWB — Sporting Clube de Portugal ???? (@Sporting_CP) July 29, 2021

Também José Mourinho já reagiu à vitória de Fonseca: “‘Ganda’ Fonseca ‘Ganda’ Tuga”, escreve o treinador do Roma, numa publicação no Instagram. “Estou orgulhoso de ti!”, diz, depois de ter acompanhado em direto o combate com que Fonseca garantiu a medalha de bronze.

O Benfica também já deu os parabéns ao atleta português: