O bilionário Sun Dawu, opositor do governo chinês, foi condenado a 18 anos de prisão na quarta-feira passada por “provocar problemas”, segundo um comunicado publicado pelo Tribunal Popular de Gaobeidian, na província de Hebei, situada no norte do país, citado pela CNN. Terá ainda de pagar uma multa de 3.11 milhões de yuans (o equivalente a 404.242 mil euros). O empresário estava preso desde março deste ano.

O opositor do Partido Comunista Chinês foi considerado culpado por vários crimes: “reunir uma multidão para atacar as instituições do Estado, obstruir o serviço público, promover discussões e provocar problemas, praticar comércio coercivo, mineração ilegal, ocupação ilegal de terras agrícolas” e ainda “absorção ilegal de depósitos públicos”. Além disso, Dawu terá estado também envolvido numa disputa de terrenos com uma quinta que pertence do governo local, de acordo com a Reuters.

O cidadão foi uma das poucas pessoas a acusar abertamente a China de tentar esconder a verdadeira extensão do surto de gripe suína africana, no ano de 2019 — que matou mais de 100 milhões de porcos no país. Sun Dawu contou à CNN, em 2019, que as autoridades começaram a testar os porcos só depois de ter publicado fotos dos animais, já mortos, na internet.

O empresário é dono da Hebei Dawu Agricultural and Animal Husbandry Group, que detém várias propriedades agrícolas e emprega cerca de nove mil trabalhadores no processamento de aves e ainda na produção de alimentos para animais de estimação.