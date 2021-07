Boletim DGS. Portugal sai do vermelho, R(t) abaixo de 1 dois meses depois

Todas as regiões de Portugal continental registaram mortes nas últimas 24 horas. Na região Norte morreram cinco pessoas, no Centro uma, em Lisboa e Vale do Tejo quatro, no Alentejo duas e no Algarve também duas. Só as regiões autónomas dos Açores e Madeiras ficam de fora no que diz respeito a mortos no país por Covid-19.

Já em relação à idade das pessoas que estavam doentes com a Covid-19, registou-se uma morte de um homem com idade entre os 40 e os 49 anos; duas mortes de homens com idade entre os 60 e os 69 anos; duas mortes de mulheres e um homem com idade entre os 70 e os 89 anos e as restantes oito mortos são de pessoas com mais de 80 anos — sendo seis mulheres e dois homens.