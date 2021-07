A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) está a investigar a participação dos investidores na Boavista SAD (Sociedade Anónima Desportiva), nomeadamente a entrada de Gerárd Lopez que pode deter já 51% da sociedade, noticiou o Jornal Económico.

Em relação à entrada do empresário hispano-luxemburguês no capital da empresa, a CMVM respondeu ao jornal que “tem vindo a acompanhar as notícias sobre a evolução da estrutura acionista da Boavista SAD” e define-a como opaca.

Se se confirmarem as suspeitas de que Gerard Lopez tem mais de 51% da Boavista SAD, uma sociedade aberta de subscrição pública, o regulador pode adotar medidas de proteção dos investidores, disse a mesma fonte ao JE. Haverá, segundo a CMVM, enquandramento legal para a abertura de um processo de participação qualificada não transparente.

O empresário é ex-proprietário do Lille (campeão francês na época passada) e atualmente dono do Bourdeaux (também em França) do clube belga Mouscron. Anteriormente, o investidor já tinha sido dono da equipa de Fórmula 1 britânica Lotus F1.