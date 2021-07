O vice-presidente do parlamento italiano Fábio Rampelli viu-se obrigado a interromper os trabalhos esta quinta-feira depois dos deputados do partido de extrema-direita Fratelli d’Itália terem começado uma manifestação dentro do hemiciclo contra o certificado verde.

Depois da presidência da câmara ter rejeitado o pedido dos deputados dessa bancada para que a votação sobre a inconstitucionalidade do certificado verde fosse feita através de voto secreto os deputados levantaram-se e ergueram cartazes “não ao certificado verde” no centro do parlamento.

La protesta di @FratellidItalia, alla Camera dei deputati, per dire NO al green pass: uno strumento ideologico che penalizza tante categorie produttive e discrimina i cittadini italiani. #NoGreenPass pic.twitter.com/eWJyFzYsdR — Salvatore Deidda noto Sasso (@deidda) July 29, 2021

Ao mesmo tempo, os deputados do Partido Democrático gritavam “vergonha, vergonha” enquanto Beatrice Lorenzin, ex-ministra da Saúde considerava o comportamento como “irresponsável”. Na resposta, Salvatore Deidda do Fratelli d’Itália respondeu a Lorenzin que “está doida”, fazendo o gesto com dedo.

Gruppo Fratelli d'Italia con cartelli no #greenpass.

Non meravigliamoci poi delle piazze! Si assumano la responsabilità morale dell'effetto delle loro comunicazioni. #perunpugnodivoti@pdnetwork pic.twitter.com/Wx5qaaiX64 — Beatrice Lorenzin (@BeaLorenzin) July 29, 2021

No final do protesto, a proposta apresentada pelo Fratelli d’Itália acabou chumbada com 288 votos contra, uma abstenção e 51 votos a favor. Para a discussão e votação de novas alterações ao certificado verde haverá ainda uma nova sessão para calendarizar os trabalhos dos parlamentares em agosto.