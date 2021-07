Portugal vai passar a ter duas linhas vermelhas uniformes em todo o país: o nível de alerta acima dos 240 novos casos por 100 mil habitantes e o nível de risco acima de 480 novos casos por 100 mil habitantes. Assim, os dados da incidência cumulativa de 28 de julho, divulgados esta quinta-feira, mostram que, dos 278 concelhos em Portugal continental, 38 estão no nível de risco, 98 no nível de alerta e 142 abaixo dos 240 casos por 100 mil habitantes.

A monitorização da evolução da pandemia continuará a ser feita com base nos indicadores de incidência e R(t) [índice de transmissibilidade], agora adaptados de acordo com a evolução da vacinação (nível de alerta passa para 240, nível de risco passa para 480)”, de acordo com o site Estamos On.

Considerando os 308 concelhos do país: 40 concelhos estão no nível de risco, 102 estão no nível de alerta e 166 estão abaixo dos 240 casos por 100 mil habitantes. Todos os concelhos da Madeira estão abaixo dos 240 casos por 100 mil habitantes. Nos Açores, 13 estão também abaixo desta linha vermelho e seis acima — dos quais, dois com mais de 480 casos por 100 mil habitantes.

Sete dos 10 concelhos com maior incidência estão no Algarve

Sines é o concelho com maior incidência cumulativa a 14 dias, segundo o Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado esta sexta-feira. Entre os 10 concelhos com a incidência acumulada mais alta, sete estão localizados no Algarve — mas 10 dos concelho algarvios estão no nível de risco. Dos concelhos algarvios, o que apresenta a maior descida na incidência, com menos 453 novos casos por 100 mil habitantes no espaço de uma semana, é Albufeira — o concelho foi também o que registou a maior descida em todo o país. Concelhos Incidência a 28.Jul Incidência a 21.Jul Sines 1364 1335 Portimão 1183 1137 Albufeira 1100 1553 Loulé 993 1120 São Brás de Alportel 954 983 Lagos 932 1034 Cuba 902 660 Lagoa, Algarve 849 769 Faro 837 888 Lousada 827 706 Cuba é dos concelhos com maior incidência aquele que apresenta o maior aumento no espaço de uma semana, mas aparece em quinto lugar numa lista dominada por territórios de baixa densidade. No topo dessa lista, estão Vila Nova de Foz Côa e Mirandela, cuja incidência aumentou mais de 350 novos casos por 100 mil habitantes.

Incidência cumulativa em Matosinhos é 10 vezes mais alta do que a 22 de junho

Dos 17 concelhos da Área Metropolitana do Porto (AMP), 11 apresentaram subidas e seis tiveram ligeiras descidas, incluindo o concelho do Porto. O concelho com a maior subida foi Espinho, com mais 106 novos casos por 100 mil habitantes (a 14 dias), no espaço de uma semana. Espinho tem vindo a subir a incidência desde 22 de junho, quando tinha 37 casos por 100 mil habitantes. Outro exemplo é Matosinhos, que desde 22 de junho tem uma incidência cumulativa 10 vezes mais alta — subiu de 74 para 736 casos por 100 mil habitantes. Póvoa de Varzim e Vila do Conde também têm subido a incidência todas as semanas desde a mesma data. A AMP tem 10 concelhos com a incidência cumulativa acima dos 480 novos casos por 100 mil habitantes e quatro abaixo dos 240 casos por 100 mil habitantes. Concelhos Incidência a 28.Jul Incidência a 21.Jul Incidência a 14.Jul Arouca 281 218 330 Espinho 517 411 299 Gondomar 533 602 479 Maia 521 539 392 Matosinhos 736 714 542 Oliveira de Azeméis 208 146 84 Paredes 550 532 359 Porto 823 871 758 Póvoa de Varzim 486 413 288 Santa Maria da Feira 237 216 137 Santo Tirso 482 549 433 São João da Madeira 240 195 141 Trofa 439 348 203 Vale de Cambra 217 137 80 Valongo 513 527 395 Vila do Conde 478 416 230 Vila Nova de Gaia 562 597 502

Concelhos da AML descem incidência, mas estão quase todos acima de 240 casos por 100 mil habitantes

Todos os concelhos da Área Metropolitana de Lisboa diminuíram a incidência cumulativa a 14 dias na última semana, segundo os dados de 28 de julho, divulgados esta sexta-feira. A maior descida verificou-se na Moita — menos 128 novos casos por 100 mil habitantes —, seguida de Lisboa — menos 104 novos casos por 100 mil habitantes. Ainda assim, dos 18 concelhos da AML, sete continuam acima dos 480 casos por 100 mil habitantes (incluindo Lisboa) e apenas um (Alcochete) está abaixo dos 240 casos por 100 mil habitantes. Concelhos Incidência a 28.Jul Incidência a 21.Jul Incidência a 14.Jul Alcochete 211 266 266 Almada 492 535 552 Amadora 460 500 512 Barreiro 626 713 608 Cascais 447 551 555 Lisboa 750 840 831 Loures 494 559 494 Mafra 406 436 495 Moita 592 720 687 Montijo 387 451 396 Odivelas 481 561 537 Oeiras 393 455 507 Palmela 314 318 315 Seixal 407 413 444 Sesimbra 439 493 500 Setúbal 353 358 291 Sintra 450 493 490 Vila Franca de Xira 514 609 555

Incidência desce em Cascais, mas todos os concelhos mais povoados continuam no nível de alerta ou de risco