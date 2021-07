A Oman Oil, até agora a segunda maior acionista da REN (Redes Energéticas Nacionais), transmitiu a sua participação de 12% para uma sociedade espanhola. A Pontegadea Inversiones, com sede em La Coruña, é controlada por Amancio Ortega Gaona, o empresário que detém o grupo têxtil Inditex — dono da marca Zara —, esclarece um comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários.

A Oman Oil entrou no capital da REN em 2012 na sequência do processo de privatização total do capital da empresa no tempo da troika. Nesta operação, a State Grid da China comprou a participação de 25% que ainda mantém. A transação agora anunciada está avaliada em cerca de 187 milhões de euros, tendo por base a cotação de mercado da REN.

Amandio Ortega passou a ser também acionista de referência da Rede Elétrica Espanhola que, por sua vez, detém 5% do capital da REN. O dono do grupo Inditex é considerado o homem mais rico de Espanha. A Oman Oil é detida pelo Sultanato de Oman e anunciou em maio que tinha lançado um processo de venda das ações na REN.