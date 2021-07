As negociações com os parceiros sociais para que o Estado seja responsável por pagar as licenças sabáticas dos trabalhadores que queiram apostar na qualificação já terão começado. A promessa já constava do programa eleitoral socialista, mas os montantes necessários chegaram com os fundos europeus.

O Governo vai poder apoiar empresas, reforçar os rendimentos das famílias e alargar políticas sociais com as transferências que vão chegar da UE, escreve o Expresso com a confirmação da ministra do Emprego de que as negociações já estão em curso. “A lógica é promover um triângulo que passa pela valorização dos trabalhadores no mercado de trabalho, a promoção da conciliação da vida familiar e profissional e o reforço das políticas públicas que permitam o aumento dos rendimentos das famílias, sobretudo as mais jovens”, diz ao semanário Ana Mendes Godinho.

Depois de reunir com os parceiros sociais o Executivo terá ainda que fechar o modelo em que este tipo de programa se aplicará. Se no programa socialista se admitia a “substituição dos trabalhadores em formação”, para já ainda não há qualquer modelo delineado com o programa de licenças para formação que avançará à boleia da ‘bazuca’.