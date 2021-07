A Grécia está a reforçar o policiamento nas ilhas mais procuradas para as férias por causa da disseminação da variante Delta, noticiou o jornal The Guardian. Só para a ilha de Mykonos foram enviados 186 agentes, mais 130 do que no ano passado por esta altura.

O ministro do Turismo, Haris Theoharis, disse ao jornal britânico que os hóteis e eventos familiares têm cumprido as regras, mas que há outros motivos de preocupação: “Têm havido mais congestionamento nos bares do que gostaríamos de ver, especialmente entre os mais jovens”.

O ministro da Proteção Civil, Nikos Hardalias, disse que as ilhas de Mykonos e Ios estavam a um passo de receberem medidas mais restritivas e que as autoridades também estão atentas ao que se passa nas ilhas de Zakynthos, Tinos, Lefkada, Santorini, Paros e Rhodes.

O Centro Europeu para o Controlo e Prevenção da Doença (ECDC) colocou um grupo de 13 ilhas gregas, incluindo algumas das mais procuradas pelos turistas, na lista de risco muito elevado, desaconselhando as viagens de e para essas ilhas no sul do país.

Depois de uma subida muito acentuada no número de casos diários, a partir da última semana de junho, a Grécia tem registado uma média de 2.600 casos diários nos últimos 10 dias, segundo o site Our World in Data. Os óbitos com Covid-19, porém, mantém-se baixos, numa média diária de 7-8 mortes. Mesmo os internamentos, que aumentaram desde o início de julho, mantém-se muito abaixo do que foi o pico nas outras ondas da pandemia.