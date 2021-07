O município de Pinhel, no distrito da Guarda, adquiriu dois mil testes de despistagem da Covid-19 para distribuir pelos emigrantes que em agosto estejam a passar férias no concelho, disse esta sexta-feira à agência Lusa o presidente da Câmara.

“O município adquiriu dois mil testes que vai entregar no princípio de agosto aos presidentes das Juntas de Freguesia para que eles entreguem aos emigrantes e lhes peçam para fazer o teste”, referiu Rui Ventura.

Segundo o autarca, o concelho de Pinhel possui “muitos emigrantes“, destacando-se por terem um maior número de naturais residentes no estrangeiro as localidade de Pala, Souropires e Manigoto.

“Na questão da covid há sempre uma responsabilidade em cada um e nós esperamos que os nossos emigrantes tenham essa responsabilidade e, para isso, nós também disponibilizámos estes dois mil autotestes para que as pessoas possam fazer [o teste de despistagem] e se responsabilizem, se der ‘positivo’ ou ‘negativo'”, explicou, à Lusa.

O concelho de Pinhel tem uma taxa de vacinação de cerca de 65%, mas o autarca reconhece que “é importante” que as pessoas tenham “todos os cuidados necessários” para evitar a transmissão do vírus.

[Em relação a] uma família emigrante que chega a uma aldeia há sempre o receio de quem está na aldeia, porque as coisas estão tranquilas, mas também acredito que haja insegurança por parte da família emigrante. O objetivo é tranquilizar as duas partes: aqueles que estão na localidade e aqueles que chegam”, rematou Rui Ventura, para justificar a medida relacionada com a disponibilização dos testes para despistagem da Covid-19.

Depois de reafirmar que “há uma responsabilidade muito grande individual”, o autarca disse que o município de Pinhel vai continuar a sensibilizar os habitantes, os emigrantes e os visitantes do concelho para os cuidados que devem ter no dia a dia para que sejam evitados eventuais contágios.

