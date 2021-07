Um navio romano datado do século II a.C. foi descoberto no mar Mediterrâneo, a 92 metros de profundidade, na costa de Palermo, na ilha de Sicília. A embarcação transportaria uma abundante carga de ânforas de vinho, segundo é possível ver nas primeiras imagens captadas por um robô submarino.

De acordo com o que explica o jornal The Guardian, a descoberta foi descrita pelas autoridades da ilha italiana como um dos achados arqueológicos mais importantes dos últimos anos. A superintendente do mar da região da Sicília congratula-se:

O Mediterrâneo dá-nos continuamente elementos preciosos para a reconstrução da nossa história ligada ao comércio marítimo, aos tipos de barcos, aos transportes levados a cabo”.

“Agora saberemos mais sobre a vida a bordo e as relações entre as populações costeiras”, afirmou Valeria Li Vigni, citada pelo jornal britânico.

O navio naufragado encontra-se em frente à cidade Isola delle Femmine e um vídeo publicado pela Agência Regional para a Proteção do Meio Ambiente da Sicília, no Youtube, mostra o momento em que o robô é lançado no fundo do oceano e capta várias imagens das ânforas.