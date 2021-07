Polícias que usaram polos, algemas ou chapéus na manifestação promovida pelo Movimento Zero vão ser punidos

Vários agentes da PSP já terão sido identificados e já foram mesmo notificados com notas de culpa. E não os únicos: a GNR também vai começar a disciplinar os militares que envergaram o uniforme na manifestação.

Foi o próprio movimento Zero, um grupo inorgânico que surgiu nas redes sociais em 2019 e que junta elementos da PSP e da GNR, que pediu, no dia anterior à manifestação, que os polícias presentes nos protestos utilizassem o “polo”, o “chapéu/boina”, as “dividas” e as “algemas”. “Preparem as vossas mochilas”, apelou o movimento, afirmando que o “kit completo” era “imprescindível”.

???? ???????????? ???????? ???????????????????? ????Preparem as vossas mochilas O kit completo é imprescindível!✅ ALIMENTOS / ÁGUA ✅ AGASALHO✅… Posted by ???????????????????????????????????? ???????????????? on Sunday, June 20, 2021

Recorde-se que a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) já tinha aberto um processo administrativo pelo facto de o percurso da manifestação ter sido alterado. Inicialmente, os protestos iam circunscrever-se à zona junto ao Parlamento, mas acabaram por se espalhar por várias ruas de Lisboa, tendo chegado a bloquear o trânsito em hora de ponta a uma segunda-feira.

No protesto, ouviram-se incentivos à desobediência e a palavra de ordem mais ouvida foi “Cabrita rua”, referindo-se ao ministro da Administração Interna, a quem também foram dirigidos vários insultos. Entre os principais problemas que os elementos das forças de segurança reivindicaram na manifestação está a atribuição do subsídio de risco que o Governo prometeu até ao final do mês de junho e a atualização dos índices remuneratórios das tabelas salariais.