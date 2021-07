Portugal já pode exportar sémen de equídeo para a Costa, após ter sido elaborada a certificação sanitária, três meses depois de ter demonstrado interesse neste processo, foi anunciado.

Demonstrado que foi em abril de 2021 o interesse de Portugal nesta exportação, foi efetuado contacto junto dos serviços veterinários oficiais da Costa Rica, no sentido de obter a indicação dos requisitos sanitários aplicáveis”, apontou, em comunicado, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

Após analisadas as exigências relativas ao processo, foi apresentada uma contraproposta que, no final de junho, obteve um parecer favorável e, consequentemente, foi elaborada a certificação sanitária. Assim, está aberta a possibilidade de exportação de sémen de equídeo a partir de Portugal com destino à Costa Rica.

As Direções de Serviços de Alimentação e Veterinária Regionais/ Regiões Autónomas (DSAVR/RA) estão responsáveis pela emissão dos certificados sanitários.

A DGAV é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa.