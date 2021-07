O Produto Interno Bruto (PIB), em termos reais, teve um crescimento de 15,5% no trimestre de 2021 face ao mesmo período do ano passado. Este salto é explicado “por um efeito base, uma vez que as restrições sobre a atividade económica em consequência da pandemia se fizeram sentir de forma mais intensa nos primeiros dois meses do segundo trimestre de 2020, conduzindo então a uma contração sem precedente da atividade económica”, diz o INE (Instituto Nacional de Estatísticas).

Face ao primeiro trimestre, o produto cresceu 4,9% em volume, mais do que compensado a variação em cadeia negativa que tinha sido verificada nesse trimestre de 3,2%, na sequência do confinamento verificado no início do ano e da reabertura gradual a partir de março.

Nesta estimativa rápida, o INE destaca o contributo positivo da procura interna para esta variação em cadeia positiva a partir de março e uma progressão menos negativa da procura externa, que traduz o crescimento das exportações, apesar deste efeito ter sido travado pelo aumento do preço dos produtos energéticos.