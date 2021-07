Rainha pressionou secretamente ministros escoceses para obter isenção em lei climática

Os advogados de Isabel II pressionaram secretamente ministros escoceses a mudar um projeto de lei de forma a isentar as terras privadas da monarca de uma iniciativa verde que prevê a diminuição das emissões de carbono, segundo documentos revelados pelo jornal britânico The Guardian. Aos 95 anos, a rainha é uma das maiores proprietárias de terra na Escócia, sendo que esta isenção implica que seja também a única pessoa no país sobre a qual não recai a exigência de facilitar a construção de condutas para aquecimento de edifícios através de energias renováveis. Uma postura que contraria os discursos de Carlos e William, filho e neto, grandes defensores públicos das causas ambientais.

No final de 2019, por exemplo, William e Kate lançaram um prémio ambiental para “reparar a Terra”, destinado a promover a busca de soluções para as alterações climáticas. À data, o Earthshot Prize foi anunciado enquanto “o mais prestigiado prémio ambiental da história”, tendo como objetivo “inspirar os maiores solucionadores de problemas do planeta a resolver os maiores problemas da Terra: as emergências que o nosso mundo natural enfrenta”.

A isenção da rainha foi obtida há cinco meses, sendo que os advogados da monarca fizeram uso de um “obscuro” procedimento parlamentar conhecido como “consentimento da rainha”, o qual permite a consulta antecipada da legislação. Nos últimos meses, o jornal já citado mostrou como Isabel II usou repetidas vezes — entre os anos 1960 e 1980 — este acesso a projetos de lei de forma a pressionar ministros a mudar legislação no Reino Unido para seu benefício privado ou como forma de refletir as suas opiniões. O consentimento da rainha (ou consentimento da coroa, na Escócia) é um processo que exige que os ministros notifiquem os advogados da monarca quando um projeto de lei pode afetar os seus poderes públicos ou interesses privados. De acordo com o Palácio de Buckingham, esta é uma parte “puramente formal” do processo parlamentar.