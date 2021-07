Os contratos de seis projetos portugueses abrangidos por um total de quatro milhões de euros provenientes do Programa Cultura do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu, conhecido por EEA Grants, são assinados esta sexta-feira em Lisboa.

Em comunicado, a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) anunciou que os cerca de quatro milhões de euros apoiam seis projetos “destinados a promover o desenvolvimento social e económico através da cooperação, do empreendedorismo e da gestão cultural em Portugal“.

Os projetos escolhidos são o “Coastal Memory Fort”, da Câmara Municipal da Lourinhã, a criação do “Centro de Conhecimento e Cultura Marítima e Valorização do Património Cultural Costeiro Sesimbrense”, da Câmara Municipal de Sesimbra, o projeto “Quinta Ciência Viva do Sal – Cooperação, salvaguarda e inovação”, da Câmara Municipal da Figueira da Foz, o projeto “De Fenais a Fenais: Cultura Matriz do Desenvolvimento Local”, da Direção Regional de Cultura dos Açores através do Museu Carlos Machado, o projeto para o Centro de Artes Náuticas, da Câmara Municipal de Vila do Conde, e o projeto “Estaleiro Museu do Porto Brandão”, da empresa Nosso Tejo.

“Reconhecendo a importância estratégica da Cultura no plano da inclusão social e também no desenvolvimento das regiões e das localidades, o objetivo que preside à ação dos EEA Grants em Portugal é contribuir ativamente para a salvaguarda do Património Cultural, estimulando e apoiando o empreendedorismo e a cooperação cultural”, acrescentou a DGPC.

A cerimónia de assinatura acontece esta sexta-feira, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.