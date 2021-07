Depois de meses de contenção do vírus, a China enfrenta agora “o pior surto desde Wuhan” como noticiam vários órgãos de comunicação social chineses, com casos em cinco províncias e Pequim. E tudo poderá ter começado num aeroporto. O governo já se viu obrigado a suspender voos e a testar 9.3 milhões de pessoas após surgimento do vírus no aeroporto de Nanjing. Quase 200 pessoas estão infetadas com Covid-19 desde que o vírus foi detetado no dia 20 de julho nesse local.

Isto deve-se ao facto de que “o aeroporto carecia de supervisão, não tinha gestão profissional, e as medidas de prevenção e controle da pandemia não foram implementadas de forma adequada”, escreveu um membro da fiscalização do Partido Comunista Chinês num comunicado.

Todos os voos do aeroporto serão suspensos até meio de agosto, reportou o Global Times, citando uma fonte anónima.

Para prevenir propagação as autoridades de Nanjing começaram a testagem de 9.3 milhões de pessoas, sejam residentes da cidade ou visitantes.

Já os testes realizados revelaram que a maior incidência de infeção é na cidade Nanjing, na província de Jiangsu, mas há casos em Pequim, e noutras províncias como Anhui, Liaoning, Sichuan and Guangdong. Contudo, não é claro quantos infetados estavam vacinados.

As restrições de entrada e de saída de residentes foram reforçadas assim como alguns transportes públicos foram suspensos — táxis e viagens de carros partilhadas não podem sair dos limites da cidade.

Outras cidades em Jiangsu também reforçaram as suas medidas de prevenção, como Suzhou, que incluiu 18 postos de controlo nas autoestradas à entrada da cidade para quem viaja de Nanjing.