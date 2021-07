Shampô Benamôr

Conta com o óleo essencial de alecrim na sua constituição e tem propriedades purificantes, calmantes e reparadoras. Uma das novidades mais recentes da histórica Benamôr é o shampô sólido. Verde e redondinho, vem bem guardado numa embalagem de alumínio, para poder transportá-lo para qualquer lugar. A aposta inscreve-se na tendência que tem vindo a ganhar força no mundo dos cuidados de beleza, seja entre marcas mainstream ou propostas mais alternativas: formatos que usam menos água (repita connosco: “beauty goes waterless”), que dependem menos de embalagens plásticas e até de papel, para não falar do sincronismo com os ingredientes naturais. Eis alguns eixos dos negócios e soluções que procuram uma via mais sustentável.

10,90 euros

Sabonete com cordão Claus Porto

É para energizar e revigorar. Orange Amber combina notas doces de petitgrain e flor de laranjeira com limão e lavanda, para não falar dos óleos 100% vegetais. A receita não fica completa sem um enriquecimento com extrato de noz, para uma limpeza eficaz e uma ótima ação hidratante. Falta mencionar outro pormenor importante: cada sabonete vem com o emblemático cordão de algodão puro Musgo Real, inserido manualmente. Tudo embalado à mão, claro está, seguindo a tradição Claus Porto.

20 euros

Manteiga de cacau Lamazuma

A tecnologia tem proporcionado a produção em maior escala de soluções com estas características, sendo atualmente possível reproduzir quase toda a rotina de beleza dispensando as sugestões tradicionais (perfume em barra? já não é nenhum OVNI). Este é um produto três em um, em formato sólido, vegan e 100% natural. O hidratante adquire a forma de Manteiga de Cacau Sólida, da Lamazume, com aroma a Frangipani. Serve de creme facial, manteiga para o corpo e óleo de massagem. Rica em óleo de baobá orgânico é um ótimo aliado para prevenir as estrias durante a gravidez.

11,90 euros

Gel de duche Foamie

Depois dos champôs e condicionadores, o passo seguinte neste linha de cuidados de bem estar. Chegaram as barras de gel de banho, 100% sólidas da Foamie. São compostas por Syndet (detergente sintético sem sabão), têm ph otimizado, e estão disponíveis em dois aromas: papaia e leite de aveia ou coco e manteiga de cacau. Basta molhar a barra, esfregar entre as palmas da mão para criar espuma e deslizar pelo corpo (a sua forma ergonómica com esferas torna o processo mais simples e ainda promete uma massagem). Onde guardar no final? Basta usar a fita e pendurar onde quiser.

5,95 euros

Desodorizante Água Mole

Em cima da mesa, quase passam por queijinhos com ar apetitoso, mas nada de enganos: estes prometem ser eficazes na eliminação de maus odores, enquanto permitem que continue a transpirar de forma normal. O Desodorizante Sólido Água Mole é feito com óleo de côco e bicarbonato de sódio, de forma artesanal e em Portugal, sem sulfatos, silicones artificiais ou plástico. Modo de usar? Pode molhá-lo com um pouco de água e, em seguida, passar nas axilas, ou esfregar diretamente nas axilas, ainda molhadas, após o banho.

9,40 euros

Shampô [PH]ACT

Protege e ilumina, mas há mais opções a descobrir na página da portuguesa [PH]ACT. Com os cuidados pessoais e cosméticos como prioridade, a marca estreou-se com os champôs sólidos que respeitam o pH natural dos cabelos, assente nos pilares sustentabilidade e transparência. Pode complementar o kit vegan friendly com o amaciador e uma embalagem em cortiça para os seus produtos andarem sempre consigo ou ficarem bem protegidos.

12,95 euros

Amaciador de cabelo Unii

É ideal para cabelos finos, sem volume, ou cabelos oleosos a normais (mas não faltam alternativas no mercado para outros tipos de cabelo, incluindo pintados, a começar pela gama de shampôs). O amaciador da Unii combina manteigas e óleos extraordinários, cheira a alecrim, e é mais um fiel companheiro de viagem, pela sua faceta portátil e por ocupar pouco espaço na mala. Não tem nada que saber: toca a passar por água e esfregar esses fios.

9,90 euros

Barras de limpeza Nivea Naturally Clean

As novas barras de limpeza facial NIVEA Naturally Clean livram-se do plástico, com uma embalagem de papel totalmente reciclável, e apostam numa composição com 99% de ingredientes de origem natural. A barra Naturally Clean Luminosidade inclui extrato de rosa e vitamina e adapta-se a todos os tipos de pele, para um brilho saudável e natural. Conte ainda com a opção textura de espuma, ou com carvão ativado, para uma limpeza de pele em profundidade, matificando e eliminando pontos negros.

6.99 euros

Pasta de dentes Lamazuma

Até tu, pasta de dentes? Verdade. A capacidade de solidificar com sucesso chega ao universo dos dentífricos, mas é preciso habituar-se a algumas mudanças: a mais evidente é a redução da espuma, pelo menos em comparação com o processo clássico. Em todo o caso, este método tende a durar duas vezes mais tempo que um tubo convencional. Quanto ao sabor, este fica-se pela menta mas pode alternar com a lima e sálvia. Como lavar? É simples. Tudo passa por esfregar suavemente a escova de dentes molhada em água quente sobre a pasta sólida. Não é necessária uma grande quantidade porque a saliva irá multiplicar a espuma. Depois, escove os dentes como faria com a pasta habitual.

8.90 euros

Sabonete Pure Active Garnier

Os sabões, e por arrasto as saboneteiras, têm vindo a recuperar o tempo de glória de outras eras, concentrando a atenção até das marcas mais populares. Indicado para qualquer género, este é hipoalergénico, testado clinicamente e abre guerra a pontos negros, pele oleosa e imperfeições. A Garnier PureActive acaba de lançar o primeiro sabonete sólido de Pure Active com carvão e ácido salicílico que ajuda na limpeza do rosto, pescoço e costas.

6,99 euros

Desodorizante Lamazuma

Peles sensíveis, atenção: sem óleos essenciais e bicarbonato de sódio, estes desodorizantes anti-odor são um forte candidato a reforçar a lista doméstica de produtos de higiene, pela sua textura cremosa. O ricinoleato de zinco e a terra de diatomáceas podem soar como palavrões neste composição mas é graças a eles que se obtém a neutralização eficaz dos maus odores sem inibir o processo natural e essencial da transpiração.

8,72 euros

Champô umaï

Num olhar de relance, confundem-se com pudins altamente instagramáveis mas na realidade são champôs, com o selo da francesa umaï. Adequado para crianças com mais de três anos, e ainda grávidas e lactantes, cada um destes exemplares dá para uma média de 40 lavagens. Vegan, não testado em animais, tem um aroma a amêndoa e adequa-se aos diferentes tipos de cabelo e escalpes, incluindo os pintados.

18 euros

Sabonetes naturais Apivita

Rosa e pimenta do reino, jasmim, mel, azeitona, camomila, ou própolis. O mais difícil será escolher a fragrância preferida neste novo elenco de sabonetes naturais da Apivita. Inovadores e ecológicos, sem parabenos, ajustam-se ao rosto e corpo. Hidratante e multiusos, é um produto à base de massa de glicerina, óleo de palma e óleo de coco, para uma pele macia e hidratada. Já o óleo essencial de lavanda orgânica protege e combate as irritações, ao mesmo tempo que contribui para a recuperação da pele.

4,37 euros

Shampô Castelbel

A Castelbel é outro nome nacional de peso a associar-se a esta toada sólida. E neste portátil caso nem tem que escolher entre levar uma coisa ou outra: arranja-se sempre espaço para combinar o shampô e o amaciador, naquela que é uma bela combinação de viagem em tempo de férias. 120g/50g são as proporções deste Mandarina Traveller. É feito à base de azeite e óleo de coco, enriquecido com óleo de ricínio e argila branca (caulino), dotado de uma ligeira curvatura para uma lavagem mais confortável e perfumado com óleos essenciais.

9,90 euros

Condicionador de cabelo much’ay

A família de produtos zero waste da much’ay ganhoumais elementos. Após o lançamento em dezembro de dois champôs sólidos e um amaciador sólido, a marca anuncia agora um amaciador sólido criado especificamente para os cabelos mais secos e danificados. Com ingredientes obtidos de forma sustentável com efeitos relaxantes, anti-inflamatórios e de estimulação do crescimento do cabelo, tem um aroma a tangerina e hortelã e dura entre 50 a 70 lavagens (qualquer coisa como o equivalente até quatro embalagens de amaciador líquido e mais de três meses de utilização).

11,90 euros

Condicionador de corpo Lush

Diretamente da cozinha de inventores da Lush para a sua casa de banho. O condicionador de corpo usa-se após a limpeza da pele, massajando sobre a pele do corpo ainda no duche ou banho, e depois é enxaguar para suavidade e cuidado. Vale a pena referir que se auto-emulsiona, o que significa que quando mistura com água forma um suave leite que cria uma sensação de creme na pele.

16,95 euros

Champô Greensense

Na portuguesa Greensense há um pouco de tudo, dos óleos de barbear aos desmaquilhantes, mas as estrelas da companhia são os sólidos, caso dos champôs e amaciadores (até há versões para bebés e crianças). Para um cuidado natural e saudável, os produtos são criados com ingredientes de origem biológica, vegetal e mineral. Não faltam até kits família para que todos possam agarrar e pôr em prática a sua forma preferida. O da imagem, destinado a cabelo oleoso, é à base de hortelã-pimenta e erva-príncipe.

10,90 euros

Shampô Hibar

Está longe de ser a opção mais económica (até porque tem a sua origem nos EUA) mas se acredita que os olhos são os primeiros a devorar embalagens, e que um champô justifica uma foto no feed, confie nos artigos da Hibar, que encontra em algumas plataformas. Sólidos, obviamente, para não destoar do menu, e a dizer adeus ao plástico, segundo o objetivo último dos quatro amigos que fundaram a marca.

A partir de 18,99 euros