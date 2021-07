Numa altura do ano em que muitas pessoas fazem questão de se deslocar à praia para aproveitar as férias, porque não olhar para como esta prática era vivida há 122 anos? Um vídeo que recupera imagens da época mostra praias da Normandia em 1899.

O vídeo foi publicado no Youtube por uma conta que se dedica à preservação da cultura feminina do século XX, que restaurou imagens possivelmente filmadas pelo cineasta Georges Méliès, como explicam os responsáveis pela publicação do vídeo. O também ilusionista, que viveu entre 1861 e 1938, terá usado técnicas inovadoras de fotografia durante as férias com a família.

No vídeo é possível ver como os veraneantes se comportavam naquela altura — neste caso em três praias daquela região francesa — onde o que mais sobressai é a quantidade de roupa usada: a maioria das pessoas está mesmo vestida dos pés à cabeça, algumas até dentro de água. O uso de chapéu também era mais frequente do que o que se vê hoje em dia, mas há coisas que permaneceram, como o padrão das tecidos listados das barracas e o convívio entre grandes grupos de pessoas.