Desde que surgiu no mercado o Porsche Taycan que a batalha para decidir qual a berlina eléctrica mais rápida e veloz do mercado se resumiu a um confronto entre o modelo alemão e o Model S da Tesla. O mais possante dos Taycan, o Turbo S, anuncia 761 cv e 1050 Nm de binário, para um peso de 2295 kg, apesar de possuir uma bateria ligeiramente mais pequena. O Model S Performance é mais potente (825 cv e 1300 Nm) e um pouco mais leve (2245 kg), o que o deveria favorecer. Mas a transmissão de duas velocidades associada ao motor traseiro do Turbo S confere-lhe vantagem em determinadas condições.

A Carwow realizou um comparativo entre os rivais germânico e norte-americano em 2020. No melhor arranque das superberlinas eléctricas (que pode ver aos 2.04), o equilíbrio é grande de 0 a 100 km/h, mas depois, até ao ¼ de milha (0 a 804 metros), o Taycan Turbo S recorre à transmissão de duas velocidades, em vez de apenas uma, para bater o Model S Performance em 0,1 segundos. Mas com o início das entregas do novo Model S Plaid, para já apenas do outro lado do Atlântico, é altura de comparar o mais possante dos Tesla com o seu rival directo da Porsche, o Taycan Turbo S.

O Plaid continua a ter uma transmissão com apenas uma velocidade à frente e atrás, mas na traseira passou a instalar dois motores, o que eleva o total da potência para 1035 cv, ou seja, mais 274 cv do que o concorrente alemão. O canal de YouTube Drag Times montou um comparativo entre os novos reis das berlinas eléctricas. Já se sabia que em velocidade máxima a vitória do Plaid era total, com 322 km/h contra 260 km/h do Turbo S, o mesmo acontecendo em autonomia, pelo que restava ao Porsche continuar a impor a sua transmissão para tentar equilibrar a disputa no arranque do ¼ de milha.

Num frente a frente com três tentativas, a diferença entre os rivais não tem agora nada de equilibrado. Com os condutores a melhorar o seu tempo de reacção ao longo dos três arranques, foi a derradeira prova de aceleração que permitiu os melhores resultados para ambos os modelos. O Model S Plaid é mais rápido de forma esmagadora no ¼ de milha, fixando o melhor resultado em 9,344 segundos, contra 10,379 segundos do Taycan Turbo S, o que desloca a vantagem para o lado da Tesla em mais de um segundo, ou seja, 10 vezes mais do que a diferença anterior. Só que, agora, a favor do Tesla.

A linha dos 804 metros (¼ de milha) é franqueada igualmente a velocidades muito diferentes, com o Porsche a atingir 209,2 km/h (129,99 mph), enquanto o Model S Plaid fixa o valor em 243,5 km/h (151,34 mph). A Porsche tem de rapidamente pedir ajuda à Rimac para fazer evoluir o Taycan, pois a diferença actual é avassaladora, como se pode ver no vídeo.